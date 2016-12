09/12/2016 09:00:00 - Polícia



Funcionário de loja é baleado durante assalto na Zona Norte

Divulgação Assalto aconteceu e num loja de venda de açaí localizada na Avenida Centenário, na zona Norte de Teresina





Um funcionário de uma loja de venda de açaí, localizada na Avenida Centenário, no Bairro Aeroporto, na zona Norte de Teresina, foi alvejado com um tiro no rosto após ser assaltado dentro da loja. O crime aconteceu por volta de 13h de ontem. Israel Lustosa, 35 anos, estava abrindo a loja de açaí quando um assaltante o abordou, pedindo a chave da sua motocicleta. Segundo o Comandante de Policiamento de Unidade do 9º Batalhão da Polícia Militar, capitão Roberto Oliveira, o funcionário deu as chaves, mas mesmo assim, foi alvejado com um tiro de arma. Imagens do circuito de segurança da loja registraram a ação do assaltante. No vídeo, apenas um bandido aparece, mas a polícia suspeita que outro comparsa participou do crime. Israel Lustosa foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina-HUT. O estado do funcionário é estável e ele deve passar por cirurgia ainda hoje. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso. A Polícia Militar está em diligência atrás dos autores. OUTRO CASO - No início do mês de novembro, A funcionária da empresa Ferronorte, localizada no bairro Lorival Parente, zona Sul de Teresina, Hiasnaya Patrícia, 32 anos, foi alvejada com um tiro na cabeça durante um assalto na loja. O bando roubou celulares e as carteiras com dinheiro de pelo menos oito clientes. Funcionários contaram que os assaltantes eram agressivos e atiraram em Hiasnaya porque um dos clientes ameaçou correr. Ela foi atendida no HUT e depois encaminhada a um hospital particular. A mulher foi submetida a duas cirurgias na cabeça. No dia 22 de novembro, Hiasnaya Patrícia teve alta depois de mais de 20 dias internada. Hiasnaya ainda não consegue mexer o lado direito, que ainda está começando a reagir e com a fala prejudicada, mas que ela conseguirá recuperar com a reabilitação.