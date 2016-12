09/12/2016 09:00:00 - Economia



771 mil declarações estão na malha fina do Imposto de Renda 2016



Divulgação Consulta ao sétimo lote pode ser acessada na página da Receita





A Secretaria da Receita Federal informou que 771.801 declarações já estão retidas na malha fina do Imposto de Renda 2016 devido a inconsistências das informações dadas pelos contribuintes nas declarações. A Receita Federal recebeu 29.542.894 declarações do IR 2016. Deste modo, a quantidade de declarações retidas hoje em malha fiscal corresponde a 2,61% do total de declarações enviadas neste ano, explicou o Fisco. Para saber se está na malha fina, o contribuinte pode verificar se está no sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda - cujas consultas já foram abertas pela Receita Federal e podem ser feitas nessa página: http://www.receita. fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual.app/paginas/index.asp Se o contribuinte não aparecer nesse lote de restituições do IR, nem apareceu nos anteriores, está automaticamente na malha fina do leão, ou seja, teve sua declaração retida para verificação por parte da Receita Federal por conta de inconsistências ou omissões. CONSULTA - A Receita Federal abriu ontem a consulta ao sétimo e último lote de restituições do Imposto de Renda 2016. No total, 1.613.183 contribuintes estão incluídos. Esse lote multiexercício contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2015. O pagamento para 1.717.596 contribuintes - incluindo os que caíram na malha fina em anos anteriores - será feito no dia 15 de dezembro, totalizando o valor de R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte terá que acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. O Fisco disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones que facilita a consulta às declarações e à situação cadastral no CPF. Os contribuintes que não forem relacionados no último lote terão que aguardar a liberação de lotes residuais no próximo ano. Para evitar ficar em malha, o contribuinte deve consultar a página da Receita, ser-viço e-CAC, para verificar o extrato da declaração. No endereço é possível saber se há inconsistências de dados iden-tificadas pelo processamento. Nessa hipótese, o contribuinte pode fazer a autorregulariza-ção, mediante entrega de declaração retificadora. Todos os anos a Receita Federal libera sete lotes regulares de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física a partir de junho. O último lote é sempre programado para dezembro. Os valores são corrigidos pela taxa básica de juros (Selic). IRREGULARIDADES - De acordo com a Receita Federal, das 771.801 declarações retidas na malha fina, 75% apresentam imposto a restituir, ou seja, valores a receber pelos contribuintes, ao mesmo tempo em que 22% tem imposto a pagar e 3% não apresenta imposto a restituir ou a pagar. As principais razões pelas quais as declarações foram retidas na malha fina, neste ano, foram: Omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes: 409.054 declarações com esta ocorrência; Divergências entre o IRRF informado na declaração e o informado em DIRF: 293.284 declarações com esta ocorrência; Dedução de previdência oficial ou privada, dependentes, pensão alimentícia e outras: 277.848 declarações com estas ocorrências; Inconsistências em despesas médicas: 162.078 declarações com esta ocorrência.