Piauí tem queda de 65% na safra agrícola

Divulgação Soja, produção obtida de 644.263 toneladas, inferior 64,01% em relação ao estimado em janeiro, aponta IBGE





O IBGE divulgou ontem os números do acompanhamento da safra agrícola, situação de novembro/2016, com as informações obtidas pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, pesquisa mensal de previsão e acompanhamento das safras, através do sistema CEPAGRO - Comissão Especial de Planejamento, Controle e Avaliação das Estatísticas Agropecuárias, sob a coordenação do IBGE. No Estado do Piauí, a pesquisa foi realizada em todos os 224 municípios, através das Comissões Municipais, as quais agregam os agentes das áreas pública e privada - instituições financeiras, extensão rural, secretarias de agricultura, sindicados de trabalhadores rurais, cooperativas, associações e produtores, subsidiadas com pesquisa de campo junto aos maiores produtores, principalmente na região dos cerrados. Neste levantamento, que se consolida praticamente como resultado da safra/2016, a produção de grãos no Estado do Piauí foi de 1.315.424 toneladas, inferior 65,33% em relação a previsão inicial, cuja redução foi provocada pela estiagem, afetando todas as culturas. Sobre as principais culturas destacamos: SOJA, produção obtida de 644.263 toneladas, inferior 64,01% em relação ao estimado em janeiro, MILHO (1ª e 2ª safras) a produção obtida foi de 600.690 toneladas, inferior 65,75% em relação ao levantamento inicial; ARROZ(sequeiro e irrigado)produção obtida de 43.488toneladas, inferior 67,63% em relação janeiro; e FEIJÃO (1ª e 2ª safras) a produção foi 21.959 toneladas, inferior 77,78% em relação ao previsto em janeiro/2016. Dentre as culturas permanentes, destaca-se a castanha de caju, com uma produção de 11.189 toneladas, inferior 62,57% em relação a previsão inicial da safra, fato provocado pela estiagem e pelo ataque de pragas. A área de colheita desta cultura é de 79.219ha. BRASIL - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também divulgou ontem novo prognóstico de safra para 2017 para o Brasil. O segundo levantamento, feito em novembro, manteve a estimativa do anterior, realizado em outubro, de que a safra de 2017 será 14,2% superior à deste ano. O IBGE estima que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas será de 210,1 milhões de toneladas no ano que vem, ou seja, 26,2 milhões acima da prevista para este ano. Em 2016- Neste ano, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de novembro do IBGE, a safra total deverá ser de 183,9 milhões de toneladas, ou seja, 12,3% inferior à registrada em 2015. Já a área colhida deverá ser 0,8% menor do que a do ano anterior. O IBGE estima que, neste ano, as três principais lavouras de grãos fecharão com queda de produção: soja (-1,5%), arroz (-15,5%) e milho (-25,5%). Dos 26 principais produtos analisados pelo IBGE, apenas nove deverão fechar 2016 com crescimento em relação ao ano passado: aveia em grão (53,8%), batata-inglesa 3ª safra (3,1%), café em grão-arábica (23,9%), cebola (5,6%), cevada em grão (81,5%), feijão em grão 3ª safra (5,4%), mandioca (3,6%), trigo em grão (16,5%) e triticale em grão (30,4%). Entre os 17 produtos em queda, além da soja, arroz e trigo, aparecem a batata-inglesa primeira safra (-3,2%), a batata-inglesa segunda safra (-0,2%), o café em grão-canephora (-28,2%), a cana-de-açúcar (-2%), o feijão primeira safra (-15,7%), o feijão segunda safra (-21,4%) e a laranja (-4,5%).