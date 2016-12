O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cláudio Lamachia, disse ontem em Teresina que o país vive uma "crise institucional nunca vista na história" e um momento delicado de insegurança jurídica, em que há um confronto entre os poderes. Para ele, a prudência e a moderação devem prevalecer neste momento. "Estamos conclaman-do os poderes, a sociedade civil e instituições do país para que tenhamos calma e serenidade. É preciso, neste momento, que possamos ter uma linha de encontro, não de confronto entre os poderes", disse em entrevista ao Diário do Povo ao desembarcar no aeroporto de Teresina.

Cláudio Lamachia disse que a crise institucional se agravou com a decisão da mesa diretora do Senado de desrespeitar a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), de afastar Renan Calheiros (PMDB) da presidência do Senado. "Decisões judiciais são cumpridas, ou objeto de algum recurso. E é isso que temos que aguardar num estado democrático de direito", afirmou. Para ele, a queda de braço entre STF e Renan Calheiros já está pacificada no âmbito do STF com a decisão do Supremo de manter o presidente do Senado no cargo mas fora da linha sucessória de Michel Temer.

Porém, para ele, ainda poderá haver desdobramentos no âmbito legal da decisão da mesa diretora do Senado, já que o caso passou agora para a Procuradoria Geral da República (PGR). "Vamos aguardar o que pode acontecer", disse, sem querer entrar no mérito da questão. O presidente do Conselho Federal da OAB chegou ontem a Teresina para participar do encerramento da Caravana Nacional das Prerrogativas, iniciativa da Ordem para levantar os principais problemas enfrentados pelos advogados no exercício da função junto aos jurisdicionados.

Em entrevista coletiva na sede da OAB-PI, ele disse que a entidade vai examinar todos os pontos da Reforma da Previdência enviada pelo Governo Temer esta semana ao Congresso Nacional. Segundo ele, a OAB já designou uma comissão do Conselho Federal para que seja feito um exame detalhado do texto. O texto da Reforma da Previdência causou problemas e reações em todo o país por fixar a aposentadoria aos 65 anos e com 49 anos de contribuição efetiva do trabalhador.

"A OAB não deixará de examinar nenhum ponto da Reforma, porque a Ordem cuida do advogado e da sociedade", declarou. Segundo Lamachia, em uma análise preliminar a proposta do Governo Federal de reforma da Previdência é "prejudicial ao cidadão". Ele afirmou que a Ordem não aceitará "nenhuma forma de retrocesso no pais."