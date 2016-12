10/12/2016 09:00:00 - Cultura



Sete bandas irão agitar o Fest Rock Dirceu



Divulgação Banda Psycho Bitch é uma das atrações; ela já participou de vários festivais em Teresina e em cidades vizinhas





Neste sábado, dia 10, a Praça Cultural do Bairro Dirceu Arcoverde, na zona Sudeste de Teresina, será palco da 10ª edição Fest Rock Dirceu, evento que é tido como um dos maiores festivais de rock pop do estado e que reúne diversas bandas da capital piauiense. Este ano, o festival será gratuito e ainda oferecerá a população diversas ações sociais que ocorrerão antes das apresentações culturais. Entre as atrações para esta edição do Fest Rock Dirceu estão as bandas Distúrbio; Deguella; Elétron; Rocksim; Janete Jane, Psyco Bitch e Lemo. De acordo com Márcio Weimathe, da Associação Piauiense de Incentivo a Cultura e Educação - APICE, dentro do evento ocorrerão ainda diversas atividades culturais como: apresentação de grupos de capoeira e grafite. "Dentro do festival teremos ainda ações sociais voltadas para as áreas da saúde e meio ambiente, como também a arrecadação de alimentos e roupas a serem distribuídas para famílias carentes da capital", afirma Márcio Weimathe. O evento será realizado através de incentivos do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura - SIEC, sistema este que dispõe sobre benefícios fiscais na área do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, concedidos a operações de caráter cultural e artístico. O Fest Rock Dirceu é uma realização da APICE, com incentivos da Lei SIEC e apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura do Piauí - Secult.