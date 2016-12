Fortalecer a Agricultura Familiar no Piauí. É esse o objetivo do Governo do Estado, que através do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí (Emater), assinou um convênio com a Secretaria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead) para o repasse de quase R$ 2 milhões, que beneficiarão agricultores nos 224 municípios.

A solenidade de assinatura aconteceu na última quinta-feira (8), na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em Brasília, durante o Seminário Internacional: "Plataforma de resultados da Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil".

O convênio é de mais de R$ 1 milhão e a contrapartida do Estado de R$ 177 mil reais. Os recursos irão oportunizar a compra de mais de 40 kits (carros e notebooks), que ajudarão os servidores do Emater Piauí no desempenho de suas atividades em diversos municípios do estado.

De acordo com o diretor geral do Emater, Marcos Vinicius, a iniciativa visa fortalecer a atuação pública na área da Agricultura Familiar. "Queremos agregar a isso diversas benfeitorias que estão sendo planejadas para o ano de 2017 e 2018 em nossos escritórios, bem como a melhoria salarial dos nossos servidores", acrescentou.

Marcos destacou o esforço do governador Wellington Dias para garantir os recursos. O valor já se encontra empenhado e deverá ser disponibilizado ainda no início do ano de 2017. "Quero agradecer também ao presidente da Associação das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural, Argileu Martins, que junto aos demais presidentes das Emater, trabalhou para que este auxílio fosse garantido ainda neste ano", disse o diretor geral.