10/12/2016 09:00:00 - Geral



Companhia de Trânsito multa veículos no Centro da cidade



clique para ampliar

Francisco Gilásio Policiais aplicaram multas por estacionamentos irregulares nos calçadões do Centro





Quem trafega diariamente pelas ruas do Centro da cidade se depara com um problema sério, que é falta de estacionamento nas vias públicas e o elevado custo dos estacionamentos privativos. Em todas as regiões do Centro o problema é o mesmo, as ruas são tomadas, nos lados direito e esquerdo, por carros estacionados que parecem não se importar com as placas que informam ser proibido estacionar. Quem não quer correr o risco de ser multado, acaba estacionando seu veículo nos estacionamentos particulares, mas reclama dos altos preços cobrados. Neste período natalino, as ruas do calçadão do Centro estão interditadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), no intuito de oferecer aos consumidores mais segurança e conforto na hora de fazer as compras de Natal. Porém, nem todo motorista tem respeitado as interdições e a Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Transito (Ciptran) está de olho nos infratores. A equipe de reportagem do jornal Diário do Povo esteve nas proximidades da Praça Rio Branco, centro da cidade, e constatou o trabalho da polícia em relação aos estacionamentos proibidos. A Strans também tem intensificado a fiscalização dos agentes de trânsito pelas ruas e avenidas do centro. De acordo com o órgão, são registrados por mês 3 mil notificações de estacionamentos irregulares. Uma multa de trânsito de estacionamento pode ter uma sucessão de valores, tudo de acordo com o local onde estacionou, e como seu carro foi estacionado, e se tal erro é assim tão grave ou não. As multas são classificadas de maneiras distintas.