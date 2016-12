Representantes dos taxistas, mototaxistas e Câmara Municipal estiveram na manhã de ontem no Palácio da Cidade, Centro da capital, em reunião com o prefeito Firmino Filho para discutir a legalidade do aplicativo Uber em Teresina. A reunião foi um desdobramento da audiência pública realizada no dia 22 de novembro, proposta pelo vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), na Câmara Municipal de Teresina. Representantes da empresa de transporte individual não estiveram presentes na reunião.

De acordo com o vereador Dudu, a discussão com o Executivo municipal é necessária, visto que as classes regulamentadas para o transporte de passageiros em Teresina podem ser prejudicadas por um serviço que não está previsto na legislação municipal.

"Queremos discutir com as partes e buscar o diálogo para que Teresina não saia prejudicada. O consumidor sempre vai querer um serviço de qualidade a um preço mais baixo, mas e se ocorrerem problemas a quem o consumidor vai recorrer, visto que o Uber não está vinculado à legislação de transportes do município?", comenta Dudu.

Os taxistas alegam que os motoristas da Uber devem ser regularizados, tal como eles. "A gente não tem medo de concorrência, o que a gente quer é que eles paguem os mesmos impostos que nós somos obrigados a pagar, hoje para ser um taxista a pessoa gasta em média R$3 mil só para adaptação do carro, fora alvará e aquisição do veículo", comenta Pedro Ferreira, presidente do sindicato dos taxistas de Teresina.

Atualmente, Teresina conta com aproximadamente 4 mil taxistas que trabalham em locais e turnos variados. Indagado sobre a reclamação de muitos usuários do sistema sobre a má qualidade do atendimento feito por taxistas, Pedro Ferreira admite a falha e coloca curso de treinamento como resolução. "Somos cientes do mau atendimento por parte de alguns taxistas, também não podemos generalizar, mas para isso a Prefeitura vai implantar um curso específico para os taxistas em que serão abordados inclusive esse manejo com o cliente", explica.