Desde outubro, estudantes de instituições federais e de uma escola estadual do Piauí ocupam os locais em protesto contra a PEC 55 que tramita no Senado Federal. A proposta de emenda constitucional limita despesas do governo impondo um teto de gastos pelos próximos 20 anos.

Em Teresina, alunos da Universidade Federal do Piauí (UFPI) iniciaram os protestos no dia 18 de outubro, quando ocuparam a sede da reitoria do campus central. Após acordo entre o movimento "Ocupa UFPI" e a reitoria, em audiência na 5ª vara da Justiça Federal, no dia 16 de novembro, os estudantes decidiram deixar a reitoria e ocupam desde então o auditório do Centro de Ciências da Educação (CCE) até a votação em segundo turno, prevista para o próximo dia 13.

Ainda na capital, há quase 60 dias, os alunos do Instituto Federal de Educação Campus Zona Sul (IFPI), ocupam o prédio da instituição em protesto contra a PEC 55 e a reforma do ensino médio. Por conta da ocupação, as aulas no instituto foram suspensas, funcionando somente setores administrativos. Provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que seriam aplicadas no local foram canceladas em novembro.

Segundo o estudante André Sousa, do Comando de Mobilização Estudantil, a ocupação do IFPI Sul prossegue até a segunda votação da propota. Cerca de 30 manifestantes pernoitam no local diariamente.

"Continuamos realizando atividades culturais e de formação política diariamente. Temos uma assembleia prevista para o dia 14 quando iremos decidir sobre os rumos da ocupação", disse.

No bairro Memorare, Zona Norte de Teresina, os estudantes do Centro de Educação Profissional (CEEP) Professor Edgar Tito ocupam o prédio desde o dia 14 de novembro, cobrando melhorias na infraestrutura da unidade, no ensino e também contra a PEC 55.

Ingrid Cristina, do movimento de ocupação informou que cerca de 30 estudantes ocupam o local e que só depois da votação da proposta no Senado é que irão decidir em assembleia se irão encerrar ou não a ocupação.

"Nós ainda vamos decidir porque temos as pautas locais. A estrutura da escola é péssima, os bebedouros estão enferrujados, nossa merenda é precária, não temos quadra de esportes. Continuaremos com os debates e oficinas até a segunda votação no Senado".

INTERIOR DO ESTADO- No Sul do estado, dois campi da Universidade Federal do Piauí estão ocupados há quase dois meses e as atividades de ensino na graduação foram suspensas.

Em Picos, a diretora do campus, Maria Alvenir, informou que a ocupação é pacífica e que deve seguir até a votação da PEC do teto de gastos.

"Há uma perspectiva para a finalização dos movimentos para o dia 13 de dezembro, mas com relação aos alunos é só um indício. As atividades da graduação estão suspensas por conta da ocupação e do movimento grevista de estudantes e professores, mas as atividades de pesquisa e extensão seguem normalmente", disse.

No campus da UFPI em Bom Jesus, os estudantes continuam ocupando o bloco da administração e estão de posse das chaves das salas. Desde o início da ocupação, as aulas no campus foram suspensas. ( Informações G1-Piauí)