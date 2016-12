Os sete suspeitos de participar da morte do policial Claudemir Sousa, de 32 anos, foram transferidos para o sistema prisional. A decisão de manter os investigados presos foi julgada durante audiência de custódia, na última quinta-feira (8), que converteu as prisões em flagrante para preventiva.

De acordo com o promotor de Justiça Márcio Carcará, a audiência ocorreu de forma tranquila e a manifestação do Ministério Público Estadual foi pela manutenção da prisão dos acusados. Ele também acrescentou que há indícios robustos da autoria de todos os envolvidos e materialidade comprovada.

"A audiência é um primeiro momento de uma eventual ação penal, serve para analisar os requisio do flagrante, saber se os acusados/investigados efetivamente se encontravam em situação de flagrância e realizar a conversão dessa prisão em flagrante em preventiva", explicou.

Ainda conforme o promotor, o processo será aberto e as investigações continuam. Durante a audiência também levou-se em consideração que a maioria dos investigados tem passagens por outros crimes, como homicídios, roubos, além da polícia ter encontrado dinheiro com um dos suspeitos, valor pago para executar o policial.

"Os próximos passos serão ouvir outras testemunhas e ao final o delegado procede pelo indiciamento ou não dos investigados. Os autos serão encaminhados ao Ministério Público e cabe ao promotor oferecer a denúncia ou arquivar o inquérito policial.

Os suspeitos foram levados para a Casa de Custódia e Casa de Detenção de Altos, onde ficarão à disposição da Justiça.

Possível pivor de crime - A Polícia Civil do Piauí irá ouvir uma mulher que se relacionou com o suspeito de ser o mandante da execução do policial Claudemir de Paula Sousa e seria o pivô do crime. De acordo com o secretário de segurança, Fábio Abreu, a mulher procurou a polícia de forma espontânea e relatou não saber da ira do ex-namorado contra o militar do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Piauí (Bope), com quem manteve um relacionamento há pouco tempo.

Conforme a polícia, o mandante do crime é um funcionário da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) que ofereceu o valor de R$ 20 mil pela execução. As informações prestadas pela ex do rapaz reforçam a tese de crime passional.

Claudemir de Paula foi executado a tiros na noite de terça-feira (6) quando saía da academia onde treinava no bairro Saci, zona Sul de Teresina. Sete pessoas foram presas na quarta-feira (7) suspeitas de participação no crime, entre elas, uma mulher que namora com um dos atiradores e teria avisado o momento exato que a vítima saiu da academia.

Prisões - Na tarde de quarta-feira, um dos suspeitos de executar o policial admitiu ter sido contratado e que receberia R$ 5 mil pelo serviço. Segundo o comandante Paulo Silas, da Companhia do Promorar, ele foi preso por meio de uma denúncia anônima e durante a prisão confessou participação efetiva na morte do policial, utilizando um revólver calibre 38, enquanto o outro comparsa portava uma pistola.

"Ele disse ter recebido o convite do seu comparsa para matar Claudemir, mas não sabia que a vítima era policial. O suspeito também confirmou que a motivação do crime teria sido passional", disse Paulo Silas.

De acordo com o secretário de Segurança, Fábio Abreu, um dos suspeitos usava tornozeleira eletrônica e a partir do monitoramento dele os policiais chegaram aos demais envolvidos no assassinato, inclusive, ao mandante, que é funcionário da Infraero. Também entre os presos está um taxista, apontado como o agenciador dos atiradores. .

"Temos a figura de um taxista como agenciador daqueles que o executaram. O mandante é funcionário da Infraero e, em função de um problema relacionado a um caso com uma mulher que o policial também se envolveu, houve essa ordem para que essas pessoas o executassem", disse o secretário.

Velório - Clima de muita comoção e tristeza marcou o velório do cabo Claudemir de Paula Sousa no bairro Saci, zona Sul de Teresina. A cerimônia foi nesta quarta-feira (7) na capela São Sebastião, da Polícia Militar, no bairro Cristo Rei.

Familiares, amigos e corporações da Polícia Militar estavam presentes para prestar as últimas homenagens para o policial. Claudemir era formado desde 2008 e atuava na polícia desde 2009.

O enterro foi realizado no cemitério Jardim da Ressurreição, Zona Leste de Teresina.