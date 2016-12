O procurador regional eleitoral do Piauí, Israel Gonçalves, disse ao Diário do Povo que as promotorias de todo o estado estão trabalhando para apurar as irregularidades identificadas na campanha eleitoral deste ano. Segundo ele, foram detectadas 12.500 irregularidades, que incluem abuso de poder econômico, compra de votos, fraudes em doações e outros crimes eleitorais. Ele afirmou que os candidatos que tiveram comprovadas ilegalidades sofrerão ações para impugnar seus mandatos. As investigações vão constatar se as denúncias são choro de perdedor ou se efetivamente elas têm procedência.