De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o Piauí deve registrar este ano 6.450 diagnósticos da doença e destes, 1.750 serão em Tere-sina. Para a população piauien-se, a maior preocupação diz respeito ao câncer de pele, que, segundo o Inca, poderá ser diagnosticado em até 880 homens e 910 mulheres.

Os dados alarmantes chamam a atenção da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que promove este mês a campanha "Dezembro Laranja". A ação conscientiza so-bre o câncer de pele e a importância do diagnóstico precoce no tratamento da doença.

Em Teresina, a campanha começou com atendimentos nos hospitais Getúlio Vargas (HGV) e Universitário (HU). "Nós fizemos a campanha do dia C de combate ao câncer de pele aqui, onde atendemos quase 300 pacientes em um dia e fizemos as biópsias. O que chama a atenção é que aqui temos um índice alarmante de câncer de pele, maior que os outros estados da região", destaca a dermatologista Yascara Pinheiro.

O câncer de pele também é o mais comum entre os brasileiros, representando 25% do total de casos de câncer no país. No Piauí, devido a grande incidência de radiação solar, as pessoas devem ficar mais alertas a doença. "Os profissionais que trabalham ao ar livre devem se proteger com protetor solar, roupas e bonés, é preciso evitar exposição ao sol nos horários de pico, especialmente de 10h às 14h, proteger as crianças e idosos", explica Yascara.

Pessoas de pele e olhos claros também devem ficar atentas as dicas de proteção a pele. Estas se queimam com facilidade, sofrem com a radiação solar e podem vir a desenvolver no futuro um câncer de pele. É recomendado a estas pessoas que também frequentem um dermatologista pelo menos uma vez ao ano para fazer exames e se houver lesões re-movê-las precocemente.

A dona de casa Elza Cavalcante tem a pele bem branca e os olhos claros, por isso, só sai de casa protegida. "Para evitar manchas na pele e até uma possível doença, como o câncer de pele, eu procuro me proteger, sempre com protetor solar com fator alto e sombrinha", esclarece.