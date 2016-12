Previstas para serem entregues em dezembro deste ano, as obras dos corredores exclusivos para o transporte coletivo estão atrasadas e com isso, o trânsito nas avenidas que recebem os terminais estão cada vez mais confusos, deixando motoristas insatisfeitos.

Na Avenida Barão de Gur-guéia, a situação é uma das piores, pois além da obra que toma uma pista de cada sentido, as obras de alargamento da avenida estão inacabadas em alguns pontos, como nas proximidades do supermercado Extra. Lá, o local em que foi alar-gado já está cedendo e o buraco acumula lixo, água parada e oferece risco para quem precisa trafegar pela rua.

Na Avenida Miguel Rosa, com a construção de um corredor em frente a unidade do Samu, ficou somente uma via para carros, motos e veículos grandes trafegarem. Mas é nos horários de pico, pela manhã, meio dia e no final da tarde, que o trânsito nessas regiões aumenta e deixa motoristas insatisfeitos. "Eles quebram aqui, reparam acolá, mas não concertam no mesmo dia, aí fica tudo parado atrapalhando o trânsito. Fica os buracos no meio da avenida e isso atrapalha muito a gente, principalmente nos horário de pico", destaca o mo-totaxista Luís Magno.

Os motoristas de ônibus coletivos de Teresina relatam que estão enfrentando dificuldades para completar a quantidade de viagens estipuladas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans). O problema, segundo os profissionais, está ligado à essas obras.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes (Sintetro), Fernando Feijão, o caos no trânsito nesses locais tem atrapalhado as viagens dos veículos, que consequentemente acabam atrasando.

"Por conta disso a Strans multa a empresa que não faz o número de viagens estipuladas e o dono vem cobrar do motorista, só que o profissional não pode fazer muita coisa, já que não depende só dele, a velocidade máxima é de 60km/h", explica.

Na avenida presidente Ken-nedy, zona leste da capital a si-tuação é a mesma. Os motoristas que costumam trafegar pela via contam que há meses deixaram de utilizar a avenida por conta do engarrafamento. " Eu dou uma volta maior para não ter que pegar a Kennedy, a gente que mora ou trabalha por aqui ficou muito prejudicado porque se resolver pegar a via, fiuca horas parado no engarrafamento e se quiser evitar, tem que dar uma volta muito maior", explica o empresário Marcos Dantas.

RESPOSTA - A Superintendência de Transportes de Trânsito da capital (Strans) informa que os transtornos são necessários para que os corredores e as obras de alargamento sejam concluídas. No entanto, é dever da empresa responsável pela obra, sinalizar as áreas que apresentam irregularidades. Os motoristas também devem passar pelos locais com baixa velocidade ou pegar rotas alternativas desafogando o trânsito na região. A Strans ainda informa que os corredores exclusivos devem ficar prontos até o próximo ano.

Estão sendo construídos sete corredores exclusivos e segregados nas seguintes áreas da cidade: Corredor Sul I (compreende as Avenida Barão de Gurgueia e Henry Wall de Carvalho), Corredor Sul II (nas Avenidas Miguel Rosa e Professor Wall Ferraz), o Corredor da Avenida Gil Martins, que irá ligar a Avenida Barão de Gurgueia ao terminal do Itararé passando pela Ponte Anselmo Dias, o Corredor Leste (compreende as Avenidas Presidente Kennedy, João XXIII e Frei Serafim), o corredor Norte I (Av. Rui Barbosa), o Corredor e faixas Norte II (na Avenida Duque de Caxias e Ruas Magalhães Filho e Anísio de Abreu) e para finalizar o Corredor Sul III (na Avenida Maranhão).