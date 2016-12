12/12/2016 09:00:00 - Polícia



Quadrilha leva R$ 15 milhões da Serv-San







Uma quadrilha de aproximadamente 20 pessoas assaltou, na manhã de ontem, a empresa de segurança Servi-San. Na ação, o bando teria levado R$ 15 milhões. A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Administrativo da Serv-San, Assis Fortes. Segundo ele, a quadrilha primeiro sequestrou, ainda na noite de sábado, o inspetor de segurança da empresa, Raimundo Nonato Cruz, e parte da sua família. Entre eles, a esposa; sua mãe de 80 anos, um irmão, cunhada, e seus três filhos. Todos, de acordo com Assis Fortes, foram mantidos reféns em um sítio localizado a 18 km da capital. "Depois eles vieram hoje cedo para a empresa, por volta das 7h, somente com o Seu Cruz (inspetor), renderam os dois seguranças das duas guaritas, e os levaram à sala onde fica o caixa forte da empresa. O Seu Cruz abriu o cofre e eles levaram todo o dinheiro que tinha, entre R$ 12 milhões a 15 milhões. Ainda não sabemos a quantia exata", garantiu ele. Ainda de acordo com Assis Fortes, os bandidos chegaram à empresa, localizada na avenida Miguel Rosa, zona Sul da capital, em quatro carros com o inspetor, saíram depois de levarem a quantia e liberaram os parentes de Raimundo Nonato Cruz logo após a ação. "Eles estavam monitorando tudo muito antes do roubo. Sabiam meu nome, sabiam o nome dos funcionários, do pessoal que estava na guarita hoje", disse, ressaltando que não tem suspeitas de quem pode ter comandado a ação. Assis Fortes relatou ainda que os bandidos estavam fortemente armados com metralhadoras, muita munição, e banana de dinamite, pois ameaçavam explodir o local caso fizessem algo para que eles não levassem o dinheiro. "Eles diziam que iam estourar tudo se fizessem algo para impedir o roubo ou não deixassem eles levarem o dinheiro", afirmou o presidente. O presidente informou que a empresa já levou o caso ao Grupo de Repressão ao Crime Organizado (GRECO) e que os policiais disseram que estão investigando o caso.