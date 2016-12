12/12/2016 09:00:00 - Política



Nova diretoria da Associação dos Magistrados é empossada



Thiago Brandão discursa na posse como presidente da Amapi para o triênio 2017/2019: novos desafios para a entidade





Os membros da nova diretoria e conselho fiscal da Associação dos Magistrados Piaui-enses (Amapi) foram empos-sados com festa na noite de sábado. A entidade será presidida, de 2017 a 2019, pelo juiz Thiago Brandão de Almeida. A cerimônia de posse, realizada no Clube dos Magistrados, contou com a presença do presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), João Ricardo Costa. Além de Thiago Brandão na presidência, a nova diretoria da Amapi tem Leonardo Brasileiro como 1º vice-presidente e Ítalo Márcio Gurgel de Castro como 1º secretário. Participaram da solenidade o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Edvaldo Moura, o corregedor-geral do Tribunal de Justiça, desem-bargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí (OAB-PI), Chico Lucas, e o deputado federal José de Andrade Maia Filho, o Mainha (PP), dentre outras personalidades. Em seu discurso de posse, o juiz Thiago Brandão comentou os desafios, expectativas e diretrizes da Associação de Magistrados Piauienses para os próximos três anos. "Temos como prioridade a valorização da magistratura tanto de 1º como de 2º grau e esperamos ampliar ainda mais a importante parceria com o Tribunal de Justiça do Piauí para que possamos avançar em estrutura, condições de trabalho e, principalmente, em produtividade, sempre buscando prestar um melhor serviço à sociedade", declara. O juiz Leonardo Lúcio Freire Trigueiro, que comandou a Associação de 2014 a 2016, ratifica que representar a magistratura piauiense é gratificante e foi dos grandes desafios de sua carreira profissional. "Quero saudar a cada juíza e juiz piauiense e os que atuam em nosso Estado que acreditaram em nossos sonhos e projetos. As nossas metas - em sua grande maioria alcançadas nesse último triênio - foram construídas com o apoio e a atitude de cada juiz e juíza. Sem vocês jamais estaríamos aqui, reafirmando que a obra é sempre coletiva", disse Leonardo Trigueiro. Após a solenidade de posse foi realizado o descerramento da placa da reforma e ampliação do Clube dos Magistrados, que ganhou espaço para as crianças - com brinquedos e ambiente temático - e um novo ambiente para churrasco com TV por assinatura, área de convivência e banheiros.