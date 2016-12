Paulo Miguel de Araújo, Maria Da Guia Silva dos Santos, Silvestre Nonato de Sousa, Joana Gomes de Sousa, Maria Soares de Holanda, Antony Geneton Cordeiro e Antônia Luísa Barbosa Silva são alguns dos pequenos agricultores que ontem, 12, puderam realizar o sonho da regularização de suas propriedades rurais, onde vivem e trabalham, muitos deles, há mais de 30 anos.

Eles fazem parte do grupo de famílias de agricultores de pequeno porte que receberam o título definitivo de posse de terras das mãos do governador Wellington Dias, e da diretora geral do Interpi (Instituto de Terras do Piauí), Regina Lourdes, em solenidade realizada nesta manhã, no Palácio de Karnak. Após o ato, foram entregues os 616 títulos para os beneficiados presentes no evento.

Para a regularização das terras e a entrega dos títulos, o Governo do Estado, através da parceria Interpi e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-PI), investiu recursos na ordem de R$ 450.000, beneficiando agricultores dos municípios de Altos, Demerval Lobão, Palmeiras, Amarante, Campo Largo, Monsenhor Gil, Bom Princípio, Colônia do Piauí e Inhuma.

A diretora do Interpi, Regina Lourdes informou, durante o evento, que além desses municípios, foram regularizados também imóveis de famílias que moram e trabalham em áreas pertencentes ao patrimônio imobiliário do estado, em Campinas do Piauí, Floresta, Redenção do Gurgueia e São Francisco do Piauí - que está em fase conclusão dos trabalhos de campo. Neles, foram emitidos aproximadamente três mil títulos de doação para famílias de pequenos agricultores".

Ela avalia que o momento é de suma importância tanto para os produtores rurais, para o Interpi, ou seja, o Governo, que está concluindo a regularização no Estado, cumprindo com o seu papel neste setor.

A posse de suas terras para o agricultor significa a certeza de uma vida melhor e de aumento da produção, de acordo com a declaração do pequeno agricultor Francisco de Assis Coelho, da comunidade Barreirinha, em Altos. "Com certeza, teremos uma vida melhor, iremos produzir mais e, agora, temos a certeza de que somos, de fato, os proprietários de terra".

"As terras que hoje estão devidamente regularizadas passam a ser de direito destes trabalhadores rurais e, agora, eles poderão buscar apoio e também recursos para melhorias e investimentos, pois, ninguém irá tomar suas terras", enfatizou o governador Wellington Dias. Para ele, esta é uma vitória do povo do Piauí, que significa mais produção e desenvolvimento e, principalmente, cidadania.

Os agricultores que não puderam participar do evento receberão seus documentos de posse em visitas do Interpi e Incra-PI que serão agendadas em cada região beneficiada.l.