O período mais festivo do ano se aproxima, e por isso, a cidade começa a ser enfeitada com as cores do Natal. A primeira árvore, de 15 metros de altura, já foi instalada no canteiro central da avenida Frei Serafim, cruzamento com Miguel Rosa. O Parque da Cidadania também está decorado com arcos de estrelas e as luzes do Natal.

Este ano, a decoração fica concentrada somente na avenida e no parque e será lançada nesta quinta-feira, dia 15. Apesar da proximidade, no local, ainda não são vistos muitos enfeites. A intenção é colocar mais cinco árvores de Natal de seis metros, outras 50 árvores naturais serão decoradas com pisca-piscas, 70 postes receberão luzes de LED e seis cenários com os três Reis Magos comporão o ambiente.

A maior decoração será voltada para o Parque da Cidadania, oferecendo conforto, comodidade e segurança para quem visitar o local com a família. "O Parque foi uma grande conquista da cidade em 2016, e já se consolidou como espaço de entretenimento e encontros. Por conta disso, resolvemos utilizar o local como o principal ponto da nossa decoração natalina", afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marco Antônio Ayres.

A igreja São Benedito, que completa o complexo Natalino da cidade estando ligada a Frei Serafim, também receberá decoração. No local será colocado um cenário com os três reis magos, que, na história, trouxeram presentes ao filho de Deus, na noite de Natal.

Outro espaço da cidade que também já recebeu decoração foi o Palácio de Karnak. A abertura aconteceu no dia 6 de dezembro, com concerto da Orquestra Sinfônica de Teresina. O projeto é da arquiteta Karine Tito e contempla figuras representativas do Natal, estrelas, com destaque para as carnaú-bas e a fachada do Palácio. O local fica aberto para visitação até o dia 6 de janeiro.

A serviços gerais Nilza Matias afirma que gosta de ver a cidade decorada. "Apesar de muitos falarem que é um gasto desnecessário, eu vejo como algo bom para a cidade. É bonito e os enfeites deixam a cidade no verdadeiro clima do Natal, que representa o amor, a paz", comenta.