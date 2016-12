O Piauí tem inúmeros talentos, principalmente na arte e cultura. Desde pinturas, esculturas, tecelagens, bordados, cerâmicas, opalas, entre outros produtos artísticos, serão apresentados e revelados na Exposição "Arte Piauí" que acontece até março no Teresina Shopping.

Pela primeira vez acontecendo no Estado, a ideia é reunir o maior número de trabalhos artísticos para exibição. De acordo com a presidente da Associação dos Pequenos Empreendedores do Estado do Piauí (Aspepi), Jousy Lima, que trabalha há 30 anos com artesanato, a proposta do evento é englobar as potencialida-des piauienses e aproximar a população dos artistas.

"O projeto tem como objetivo expor o melhor do Piauí para os piauienses e turistas. É uma oportunidade ímpar para todos conhecerem o que é feito aqui. Muitas pessoas chegam e ficam admiradas com arte do nosso estado e esse trabalho é muito rico", declarou a presidente.

Ainda segundo Jousy Lima, o evento será realizado em um período de seis meses, no segundo piso do Teresina Shop-ping, em frente à loja Riachuelo. "Carla Ramos, considerada a maior pianista do Estado, fez a abertura do Arte Piauí. Além disso, o evento conta com a participação de trabalhos de 35 artistas, oriundos principalmente de Teresina", finalizou.