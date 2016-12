13/12/2016 09:00:00 - Cidade



Comerciantes têm prejuízos de até R$ 12 mil



Ontem, agentes da Prefeitura e Eletrobras estiveram no local





O incêndio de grandes proporções que aconteceu no último domingo, dia 11, no Mercado Central de Teresina, Centro, atingiu cerca de 20 barracas e deixou muitos comerciantes no prejuízo. Um deles foi José Prudêncio Filho, que trabalhava no local há 40 anos. O comerciante afirma que perdeu tudo que tinha com o desastre. "Nós não estávamos aqui na hora, então não deu para recuperar nada. Tudo que tinha, os meus produtos, foi consumido pelo fogo. É uma tristeza, mas vou esperar uma solução por parte da administração do Mercado e do poder público", comenta José Prudên-cio, que começou a trabalhar no Mercado com seus pais. O comerciante Pedro dos Santos chegou ontem pela manhã ao local e se deparou com sua barraca destruída. Ele contabiliza um prejuízo de mais de R$ 12 mil reais em mercadoria. "Para nós é uma tristeza muito grande. Vou à Prefeitura buscar ajuda para recuperar meu ganha pão", afirma. Gilberto Rodrigues também teve sua barraca destruída. Ele vendia medicamentos caseiros no local e tinha somente esta renda. O fogo não atingiu os estabelecimentos que ficam ao lado das barracas, mas o calor conseguiu derreter alguns produtos de plástico e borracha, como, vasilhas e tiras de sandálias. Ontem pela manhã, agentes da Prefeitura fizeram a limpeza do local, retirando o que sobrou depois do incêndio. A Eletrobras também foi acionada para ajeitar os fios e verificar a situação dos postes após o desastre. Até ontem ainda não tinha sido informada a causa do incêndio. A administração do Mercado está fazendo agora o cadastro dos comerciantes que perderam suas barracas para enviar a Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU Centro/Norte, órgão que deve solucionar o problema. Segundo o administrador Paulo Barros, os vendedores devem receber uma barraca provisória hoje mesmo e dentro de 40 dias as definitivas para que voltem a se instalar no local novamente. REFORMA - O Mercado Central também está em reforma, mas este período, por conta do maior fluxo de clientes no local, foi pedido a suspensão dos trabalhos. A obra deve retornar em janeiro do próximo ano. A obra começou pela parte do artesanato e deve se estender a outros espaços que também receberão restauração. Estão sendo investidos ao todo cerca de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1,8 milhão é recurso do município e R$ 975 mil é contrapartida do Governo Federal. O projeto respeita a arquitetura original do prédio, mantendo as características e a alma do Mercado Velho.