13/12/2016 09:00:00 - Polícia



Polícia prende suspeito de assalto à Servi-San

clique para ampliar

Divulgação FUNCIONÁRIO Feliciano Mendes Filho é suspeito de participar do crime





Um funcionário da Servi-San foi preso ontem suspeito de participação no assalto milionário à empresa de transportes de valores Servi-San, ocorrido na manhã de domingo. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Pública do Piauí, Fábio Abreu. Segundo ele, dois funcionários foram feitos de reféns pela quadrilha e um deles estaria envolvido diretamente no assalto. Os indícios de participação desse funcionário no roubo vieram à tona diante da facilidade com que o bando conseguiu entrar na empresa de segurança. Ele receberia R$ 200 mil pela participação. O assalto rendeu em torno de R$ 15 milhões aos bandidos.