O presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi), João Henrique de Almeida Sousa, disse ontem que a Reforma da Previdência e a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional 55 (PEC55) são necessárias para o país. Para ele, a reforma vai dar garantias de que os aposentados receberão seus proventos no futuro, visto que o país tem déficit bilionário na previdência hoje. "A previdência mantida do jeito que está, em 2024 não paga mais aposentado", alertou.

A PEC do Teto, por sua vez, é uma forma de reequilibrar as contas públicas. "Você tem no Brasil o orçamento anual e não tem um teto para estabelecer o quanto vai gastar, e gasta na expectativa da receita. Receitas que não existiam ou não chegavam e o tesoura tinha que ir lá cobrir, por pressão também parlamentar, aquela diferença do que foi aprovado e arrecadado. Em consequência disso, foi-se acumulando o chamado déficit fiscal, até que nós chegamos esse ano a um déficit estrondoso de $ 170 bilhões", disse ele ontem, em entrevista à TV Cidade Verde. "Daí a importância de se estabelecer esse teto".

João Henrique disse ainda que dentro da emenda não existe um teto especifico para a educação e saúde, nem perdas ou redução de recursos para essas duas áreas. "Não existe teto para a saúde ou teto para a educação. O volume do teto global é estabelecido. Os parlamentares podem se quiser dividir o orçamento entre a educação e a saúde. Então os parlamentares que são responsáveis pela distribuição e pela estrutura do orçamento é quem dirão onde colocar os recursos", explicou.

Pela proposta, haverá um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos. As despesas da União (Executivo, Legislativo e Judiciário e seus órgãos) só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior. Para João Henrique, a medida será aprovada no Congresso, assim como a Reforma da Previdência. Para o ex-ministro, essas duas propostas, embora necessárias, são impopulares e trazem um imenso desgaste para o governo do presidente Temer.

"Não havia dúvidas de que o governo Temer ia enfrentar esse desgaste. É muito bom para o governante dizer que não tem teto e que se pode gastar o quanto quiser... a previdência pode dar o que quiser. Isso é muito bom, mas é impossível. Alguém teria que surgir no cenário do país para poder dizer: 'Basta. Vamos começar a colocar o país nos trilhos'. Para isso, precisamos de teto de gastos e a reforma da previdência, que não mexerá no direito adquirido", esclarece. (Com informações do Cidadeverde.com)