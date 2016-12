13/12/2016 09:00:00 - Economia



Medidas microeconômicas devem ser anunciadas ainda este ano

MINISTRO da Fazenda disse que pacote de medidas deve ser anunciado





O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o pacote de medidas microeconômicas para estimular o crescimento deve ser anunciado nos próximos dias. A declaração foi feita em evento da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) ontem (12), em São Paulo. "A nossa expectativa é uma apresentação neste ano", disse o ministro. "Estamos trabalhando intensamente uma análise de medidas que possam ser tomadas depois da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do teto de gastos." No Senado, a votação em segundo turno da PEC está marcada para hoje (13). Ministro sinaliza redução da burocracia Meirelles afirmou que as medidas devem abranger vários setores e terão objetivo de aumentar a produtividade da economia brasileira "em todas as áreas, desde o registro da empresa, mudanças estatutárias, pagamento de impostos, racionalização, mudanças visando tornar esse processo mais ágil e mais seguro". Questionado se as mudanças trarão estímulo ao crédito, Meirelles respondeu: "Não no sentido do estímulo que foi feito nos últimos anos, de subsídios e estímulos artificiais, que aumentam o déficit público e não deram resultado. Aliás, criaram todo esse desequilíbrio na economia brasileira." Perguntados por jornalistas, Meirelles se recusou a dar mais detalhes sobre o pacote. "Eu acho muito negativa essa ideia de estar se discutindo medidas e, antes de serem tomadas, já divulga um pedaço. A minha abordagem é a seguinte: tomou a decisão, anuncia imediatamente. E elas serão anunciadas ainda neste ano." CRISE POLÍTICA - Em meio à crise política gerada pela delação premiada da Odebrecht, o presidente Michel Temer reuniu aliados na noite de domingo (11) para discutir a agenda do Congresso e um pacote de medidas na economia, na tentativa de estimular o crescimento do país e amenizar o desgaste do governo. Meirelles negou que a delação do ex-diretor de relações institucionais da Odebrecht Cláudio Melo Filho tenha mudado a estratégia do governo com relação ao anúncio das medidas econômicas. "Do nosso ponto de vista, a agenda econômica segue normalmente." "Eu acredito que um aspecto vital para a retomada, importantíssimo, é exatamente que os agentes econômicos, os empresários e os consumidores, acreditem na realidade, isto é: a agenda econômica segue normalmente, independentemente de dificuldades políticas de diversas ordens." Em informações prestadas ao Ministério Público Federal (MPF) para a assinatura de acordo de delação premiada, Cláudio Melo Filho apresentou valores repassados a políticos com a finalidade de obter vantagens para a empreiteira. A delação cita doações não declaradas a mais de 30 políticos, incluindo presidente Michel Temer (PMDB). Também foram citados o ministro Eliseu Padilha, o secretário Moreira Franco, o líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira (CE), o presidente da Casa, Renan Calheiros (AL), e o líder do governo no Congresso, Romero Jucá (RR), além de políticos de outros partidos, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). CRÍTICAS - A equipe econômica de Temer tem sofrido críticas quanto ao foco na questão fiscal sem estímulo ao crescimento, com questionamentos inclusive sobre a permanência de Meirelles no comando da Fazenda. "Não podemos perder de vista que essa deve ser a maior recessão da história do país. [...] Na medida em que o fator mais relevante é a percepção da insustentabilidade da dívida pública, o nosso diagnóstico evidentemente teve que se centrar nisso", disse o ministro nesta segunda. "Esta é a mensagem fundamental: as mudanças estão avançando num ritmo muito veloz, considerando-se a profundidade das mesmas", disse Meirelles, referindo-se à PEC que limita o crescimento dos gastos públicos e à proposta de reforma da Previdência.