13/12/2016 - ZOZIMO TAVARES



Dinheiro de campanha e propina



O deputado federal Paes Landim (PTB) rebate, em nota, delação de ex-executivo da Odebrecht





O Brasil está sob os efeitos dos abalos provocados no sistema político pela abertura da caixa-preta da Odebrecht, a maior construtora do país e também a principal financiadora das campanhas eleitorais. A primeira das 76 delações dos executivos da empresa, vazada para a imprensa no final de semana, expõe as veias abertas dos financiamentos de campanha em toda a sua extensão. As revelações feitas pelo ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, indicam que os financiamentos se davam em pelo menos três categorias. São elas: caixa 1, contribuição oficial, registrada na Justiça Eleitoral; caixa 2, contribuição não contabilizada e, ainda, o caixa 3, para o pagamento de propinas. O conteúdo da primeira delação não faz diferença entre cada categoria. Fica claro apenas que a empreiteira distribuía dinheiro a torto e a direito com quem colaborava com suas ações ou estaria em condição de ser um potencial aliado de suas causas. A forma de pagamento parecia mero detalhe: caixa 1 ou caixa 2 ou ainda propina. Há um esforço gigantesco dos interessados para misturar alhos com bugalhos. Porém, o que à primeira vista pode chocar, mais adiante pode perfeitamente não passar, para uns, de uma ação prevista em lei. Ou escandalizar ainda mais, para outros, a depender do que a investigação da Lava-Jato apurar. Há de se recordar, a princípio, que até as eleições de 2014 as doações empresariais não eram proibidas. Com as delações da Odebrecht, que estão apenas no início, a força-tarefa poderá chegar, enfim, ao que era dinheiro de campanha, "por dentro" ou "por fora", e ao que era mera propina. Então, compete à Operação Lava-Jato, no aprofundamento das investigações, proceder como se faz na coleta seletiva do lixo - papel para um lado, metais para outro e lixo orgânico para outro. Tudo é lixo, mas o lixo orgânico não é o mesmo que o hospitalar ou nuclear, por exemplo. Ou seja, a investigação, separando o que é doação legal de doação criminosa ou propina, contribuirá para uma melhor elucidação dos fatos e a consequente responsabilização dos envolvidos, conforme a gravidade de cada crime.