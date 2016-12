14/12/2016 09:00:00 - Geral



Protestos em 12 estados e no DF após a aprovação da PEC 55









A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, mais conhecida como a PEC dos Gastos, aprovada em segunda votação no Senado Federal ontem (13), não foi bem recebida. Grupos de manifestantes foram às ruas na tarde de ontem para protestar contra a proposta do governo que estabelece um limite para os gastos públicos pelos próximos 20 anos no Brasil. Pelo menos 12 estados e o Distrito Federal registraram protestos na tarde de ontem. Os atos ocorreram em 14 cidades. Em algumas capitais, como São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre, ruas foram fechadas. Estudantes, servidores públicos, integrantes de movimentos populares, entre outros grupos, participaram dos atos. Teve quebra-quebra, pneus queimados, além disso, as principais ruas e avenidas foram fechadas o que causou transtornos para a população com trânsito parado. Em protesto contra a aprovação da medida, manifestantes foram à ruas em diversas regiões do País. Em Brasília, um ônibus foi incendiado na região da rodoviária. Apesar da crise política, o governo Michel Temer conseguiu passar no Congresso Nacional o principal pilar do ajuste fiscal proposto pela equipe econômica. O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 13, em segundo turno o texto-base da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Teto para os gastos da União, por 53 votos a 16. Foram rejeitados os destaques que pediam retirada das áreas de Saúde e Educação da proposta e o reajuste do salário mínimo. Os manifestantes também entraram em confronto com a polícia. Várias pessoas foram presas. Outras ficaram feridas e precisaram ser levadas por viaturas de ambulâncias. Na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, manifestantes e policiais militares entraram em confronto na tarde desta terça, horas depois da aprovação da PEC que limita os gastos públicos. Estudantes e ativistas políticos jogaram pedras e paus contra PMs, que reagiram com bombas de gás lacrimogêneo. De acordo com a Polícia Militar, ao menos um policial foi ferido. A estimativa da corporação era de que 2 mil pessoas participassem dos protestos às 17h. O número era semelhante ao efetivo deslocado para a operação. Os organizadores do protesto preferiram não falar em números enquanto negociavam a liberação de carros de som. A PEC já havia sido aprovada em dois turnos no Plenário da Câmara dos Deputados com ampla margem de vantagem. O placar desta terça foi inferior à votação em primeiro turno no Senado, quando o Novo Regime Fiscal havia recebido 61 votos favoráveis e 14 contrários, o mesmo placar a favor obtido pelo base do atual governo no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eram necessários 48 votos pela aprovação da PEC, e o governo esperava pelo menos 60 votos favoráveis à medida. Mas o quórum no Plenário do Senado hoje foi menor. Além disso, a oposição conseguiu dois votos a mais do que na primeira votação. Assim, a diferença caiu de 47 para 37 votos entre as duas votações.