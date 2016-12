14/12/2016 09:00:00 - Geral



Obra de construção da galeria da zona Leste já dura 4 anos



clique para ampliar

Francisco Gilásio O investimento na construção da galeria é de aproximadamente R$ 46.584.277 milhões





As obras de construção da galeria da zona Leste continuam paradas. A empresa que estava dando continuidade ao projeto, que começou a ser executado em 2012, desistiu de cumprir com os serviços, pois alegou dificuldade de execução da obra. A construção parou a última vez em novembro deste ano. O projeto da galeria se arrasta há quatro anos. Quem reclama da situação são os moradores da região, que todos os anos, no período chuvoso, têm que conviver com o alagamento das ruas e avenidas. Os prejuízos ficam também para quem está próximo à construção da galeria. O atendente de uma oficina na região, Eduardo Leite, afirma que a empresa passada começou a quebrar uma parte da calçada da oficina, mas não terminou o serviço. "A oficina foi a mais afetada com isso tudo, porque eles começaram a quebrar uma parte da calçada daqui para execução da obra e não terminaram, deixando visíveis os transtornos que causaram", relata Eduardo Leite. O atendente diz ainda que não vê mais operários no local, mas que a limpeza da galeria e a desobstrução dos bueiros são feitos diariamente. Por ser uma obra de ma-crodrenagem, o projeto deve abranger os seguintes bairros: São Cristóvão; Santa Isabel; Morada do Sol; uma parte da Piçarreira; e o Horto. Vale salientar também que a obra cortará quatro importantes vias da zona Leste: João XXIII, Homero Castelo Branco, Presidente Kennedy e a Dom Severino. O investimento é de aproximadamente R$ 46.584,277,99 milhões - valores que contemplam a elaboração do projeto, execução e supervisão dos serviços, com recursos do Ministério das Cidades, um convênio da Caixa Econômica Federal e contrapartida da Prefeitura de Teresina. A obra já teve cerca de 700 metros de todo o canal aberto executado, mas por desistência da empresa contratada responsável, os serviços tiveram de ser paralisados. No momento, a SDU Leste informa que a construção da galeria encontra-se em fase de licitação para dar continuidade à obra, mas não deu previsão de retomada e término da construção.