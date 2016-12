14/12/2016 09:00:00 - Cidade



Interdição de avenida deixa trânsito confuso

clique para ampliar

Francisco Gilásio Trânsito - congestionamento no cruzamento da avenida Barão de Gurgueia com Industrial Gil Martins





O trânsito ficou confuso na manhã de ontem, dia 13, no cruzamento das avenidas Gil Martins com a avenida Barão de Gurgueia, zona Sul da capital. Isso porque uma parte da Barão foi interditada para obras de rebaixamento da via. Devido ao grande fluxo de carros, principalmente nos horários de pico, as duas vias ficaram congestionadas. Quem trabalha na região, afirma que a avenida Barão, uma das principais vias da zona Sul da cidade, está interditada desde sexta-feira, dia 9 de dezembro. Por conta disso, os motoristas têm de pegar vias alternativas para chegar a seu destino e tendo que aumentar o percurso a ser percorrido. A interdição se deve as obras de rebaixamento em apenas um ponto da Barão, que costuma alagar bastante durante o período chuvoso. A obra está sendo executada pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU Sul - e está prevista para terminar hoje. Além das obras de rebaixamento, na avenida está sendo construído um corredor exclusivo para ônibus que faz parte do projeto de integração. As obras do corredor também costumam atrapalhar bastante o fluxo de veículos no local. No momento da confusão, nenhum agente da Strans estava no local para orientar o trânsito. A Strans informa que a regra é sempre mandar agentes para ajudar os motoristas, a fim de evitar acidentes, no entanto, os profissionais tiveram que ser realocados para outras áreas da cidade em que os sinais de trânsito estavam apagados. Com relação à construção dos corredores, a Strans informa que os transtornos são necessários para que os corredores e as obras de alargamento sejam concluídas. No entanto, é dever da empresa responsável pela obra sinalizar as áreas que estão em obra. Os motoristas também devem passar pelos locais com baixa velocidade ou pegar rotas alternativas, desafogando o trânsito na região.