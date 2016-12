Mesmo com 60% da população contrária à aprovação da proposta de emenda constitucional (PEC 55) que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, segundo pesquisa divulgada ontem pelo Datafolha, 53 senadores dos 81 parlamentares da Casa, entre eles, os senadores do Piauí, Elmano Férrer (PTB) e Ciro Nogueira (PP), votaram pela aprovação da PEC. Entre os 16 votos contra, está voto o da senadora Regina Sousa (PT).

A PEC 55 determina que, a partir de 2018, os gastos federais só serão reajustados pela inflação acumulada do ano anterior, ou seja, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) medido nos últimos 12 meses, até junho do ano anterior. No próximo ano, as regras serão outras. O teto dos gastos será definido com base na despesa primária paga em 2016 (incluídos os restos a pagar), com a correção de 7,2%, que é inflação prevista para este ano.

Segundo a senadora Regina Sousa, a população só vai sentir os impactos da emenda constitucional em 2018, quando as regras começarem a valer, principalmente, em relação à saúde e educação. Pela proposta aprovada ontem, em 2017, a saúde terá 15% da Receita Corrente Líquida; a e educação, 18% da arrecadação de tributos. Mas a partir de 2018, seguem a correção da inflação prevista para os demais setores.

"Foi uma perda, a gente sabe que as pessoas vão compreender isso só daqui a dois anos, porque ainda em 2017 vai ter algum dinheiro. Eles fizeram essa manobra exatamente para isso. Em 2017, saúde e educação não vão sofrer muito, eles estão botando um dinheiro extra, R$ 10 bilhões vai pra um (saúde) e R$ 6 bilhões vai para a educação, com uma manobra no orçamento e é bom que bote porque vai ter pelo menos mais dinheiro em 2017, mas também é só", disse a senadora ao Diário do Povo.

Regina disse que pelas novas regras, não haverá crescimento real do salário mínimo. "Quer dizer, a população vai sentir. Diz que o salário mínimo não vai perder nada porque não está tendo crescimento, mas no dia que tiver crescimento, não vão incluir o PIB no salário mínimo que é a regra atual, vai ser sempre só a inflação. As pessoas não vão ter crescimento real", argumentou.

Já o senador Elmano Férrer publicou nota à imprensa onde afirma a necessidade de ajustes por causa da crise vivida pelo Estado "que ameça as próximas gerações". Ele disse ainda que o governo não pode gastar mais que arrecada. "Não podemos nos sobrepor a questão maior que é colocar em ordem a economia do país. É importante a imposição de limites para as despesas públicas", diz o parlamentar. O DP tentou contato também com o senador Ciro Nogueira , mas não obteve retorno.

Ainda sobre a proposta aprovada, algumas despesas não vão estar sujeitas ao teto, como as transferências constitucionais, gastos para realização de eleições e os juros da dívida pública que não terão limite nenhum de pagamento. Mas o órgão que desrespeitar o teto ficará impedido de, no ano seguinte, de dar aumento salarial, contratar pessoal e criar novas despesas. O texto será promulgado em sessão solene do Congresso Nacional, prevista para amanhã. (Com informações da Agência Senado).