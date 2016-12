14/12/2016 09:00:00 - Nacional



Temer e Trump conversam sobre relação econômica



TEMER diz ter certeza que nada muda entre Brasil e EUA com vitória de Trump





O presidente da República, Michel Temer, telefonou para o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, no final da manhã de ontem (13), informou a Secretaria de Imprensa da Presidência. Segundo nota do Planalto, a conversa entre os dois foi "bastante amigável e positiva". De acordo com a Presidência, Temer parabenizou Trump novamente pela vitória nas eleições norte-americanas e, depois, ambos ressaltaram os interesses econômicos entre os dois países. "Os dois presidentes concordaram que as relações Brasil-EUA estão boas, mas ficarão ainda melhores", informou a Presidência. Eles concordaram em lançar uma "agenda Brasil-EUA" para incentivar o crescimento econômico das duas nações. As respectivas equipes deverão começar a se reunir a partir de fevereiro para a elaboração da pauta, informou o Planalto. Ainda de acordo com a nota, Temer disse que os empresários de ambos os países "se conhecem bem e querem fazer mais negócios". O presidente brasileiro também ressaltou o interesse do país em receber mais investimentos norte-americanos. Já Trump, segundo o Palácio do Planalto, "cumprimentou Temer pelas reformas e medidas para promover o crescimento do Brasil". Segundo a Presidência, Trump também apresentou condolências pelo acidente com o avião da Chapecoense na Colômbia, que matou 71 pessoas e deixou outras seis feridas.