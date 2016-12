"Existe uma quadrilha em Teresina e no interior do Estado que controla as marcações de consultas do SUS. Tem gente que possui até 10 cartões do SUS para fazer essa manipulação". A denúncia é do médico Sílvio Mendes, futuro presidente da Fundação Municipal de Saúde. Convidado pelo prefeito Firmino Filho para comandar o órgão, Sílvio aceitou, mas com uma condição: ter total liberdade para quebrar a espinha dorsal desse esquema criminoso que, segundo ele, empurra para o fim da fila os mais pobres que não podem pagar uma consulta. Há casos, segundo Sílvio, em que o paciente morre na espera, atropelado pela organização criminosa que negocia as consultas.