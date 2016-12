O secretário estadual de Saúde, Francisco Costa, reconheceu que é preciso aumentar a oferta de serviços do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI). A declaração foi dada durante visita feita ao HU ontem com a presença do secretário de gestão do trabalho e da educação do Ministério da Saúde, Rogério Abdalla, que evitou comentar sobre a ociosidade do hospital.

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação civil pública alegando a subutilização do hospital que hoje recebe demanda das redes estadual e municipal de saúde. De acordo com o superintendente do HU, José Miguel Parente, disse que o hospital dispõe de 190 leitos e que 95% deles estão em pleno funcionamento. O gestor destacou ainda que o HU-UFPI é um hospital de "porta fechada" e recebe pacientes referenciados pelas redes públicas municipal e estadual.

O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) apontou em recente levantamento, que o HU-UFPI está com o número de consultas e exames aquém da capacidade de atendimento. A direção da unidade contesta os dados e nega que o hospital esteja ocioso.

Conforme o Denasus, consultas especializadas e exames complementares, apresentam ainda um percentual baixo em relação aos procedimentos pactuados nas metas quantitativas, à exceção de alguns procedimentos.

De acordo com o secretário de saúde, problemas de habilitação de serviços prejudicaram o número de atendimentos no HU-UFPI. "Avaliando como gestor estadual eu percebo com muita clareza um aumento no volume de atendimentos no hospital. Tem mais a oferecer? Tem sim. A maioria dos serviços, temos que entender, que não tinham habilitação", disse Francisco Costa. Os leitos do HU são preenchidos de acordo com a central de regulação estadual, responsável pela demanda e oferta nos hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Recentemente saiu a habilitação da Unidade de Terapia Intensiva com mais cinco leitos. A oncologia está em funcionamento, mas não está habilitada, então não recebe custeio. Toda discussão no âmbito do SUS tem de ser apreciada e observada", afirmou Francisco Costa.

Contudo, o secretário de saúde reconheceu que é possível uma presença maior do HU na rede de saúde. "É possível e tem uma capacidade instalada para ofertar mais serviços. É em uma construção que devemos buscar para que se ofereça mais serviços para a rede estadual de saúde", relatou.

Rogério Abdalla evitou falar da crítica ao hospital ser subutilizado. Para o secretário, a situação do hospital é positiva. "É um cenário positivo, uma realidade até muito boa e o hospital está bem estruturado, assim como muito bem conduzido e dentro da necessidade do estado vamos estar lá para apoiar", afirmou Rogério Abdalla.

Inaugurado em novembro de 2012, o HU levou quase 23 anos para ficar pronto e contou com investimentos de aproximadamente R$ 80 milhões. O hospital tem 10 salas para cirurgias de alta complexidade, 4 salas para pequenas cirurgias, 3 salas para cirurgias odontológicas, 19 salas para exames especializados, 12 salas para análises clínicas e patológicas, 214 leitos para internação (com capacidade para 3 ou 5 pacientes cada), além de 54 consultórios. Do número total de leitos, 21 são da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 15 para internação de adultos e seis para a pediatria.