O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou ontem (14) que o governo está estudando um processo de regularização tributária, mas não quis confirmar se haverá abatimento de juros e multas para as empresas quitarem seus débitos relativos a tributos com o governo - conforme aconteceu em programas anteriores, conhecidos como "Refis".

Ele não deu mais detalhes sobre o programa. Disse apenas que haverá "muito possivelmente" o aproveitamento de "prejuízos das empresas na liquidação de uma parte dos débitos fiscais". Deste modo, as empresas poderiam utilizar os prejuízos registrados para compensar dívidas relativas a tributos com o governo federal.

Os últimos programas de recuperação Fiscal, que contaram com descontos em multas e juros, não contaram com a aprovação da área técnica da Receita Federal - que avalia que esse tipo ação não é eficaz, pois os contribuintes que aderem acabam tendo benefícios em relação àqueles que pagam suas contas em dia. Meirelles, porém, disse nesta quarta-feira que a Receita Federal não só apoia, como também seria a autora desse novo programa.

Durante seminário no jornal Correio Braziliente, o ministro da Fazenda afirmou que o pacote para melhorar a competitividade da economia brasileira, e estimular o crescimento no curto prazo, provavelmenter terá mais do que 10 medidas. A expectativa é que as novidades sejam anunciadas hoje (15).

"Estaremos anunciando amanhã uma série de medidas de reforma da microeconômica, para simpliflcação da vida das empresas, das pessoas. Uma série de medidas para aumentar a capacidade do país de produzir, para passar a crescer com mais velocidade", declarou o ministro. Segundo ele, o governo precisa faciltiar a vida dos brasileiros como, por exemplo, na hora de pagar impostos e de emitir a nota fiscal.

O ministro da Fazenda informou que o Banco Central e o Ministério do Planejamento também estão estudando uma série de medida, que devem ser anunciadas na próxima semana.

"Existem questões que são na esfera do Banco Central, existem medidas de outros ministérios que não da Fazenda. Existe uma série enorme de medidas do Ministério da Fazenda que estão m andamento. Estamos trabalhando todos juntos nesse processo e vamos amanhã com o presidente discutir o cronograma de anúncio", declarou ele.

Deputados comentam pacote

Mais cedo, nesta quarta-feira (14), o ministro da Fazenda recebeu deputados do chamado "centrão" - um dos principais grupos de sustentação do governo no Congresso Nacional.

Ao fim do encontro, na hora do almoço, os deputados Genecias Noronha (SD-CE) e Paulinho da Força (SD-SP) listaram medidas que podem ser anunciadas pela equipe econômica para aumentar a produtividade na economia e estimular o crescimento da atividade no curto prazo.

Segundo eles, pode haver mudança no prazo de recebimento, pelas empresas, dos recursos pagos pelos clientes nas compras com cartão de crédito. Também pode ser anunciada mais facilidade na liberação de crédito para as companhias, além de modificações na lei de recuperação judicial e alterações na nota fiscal eletrônica nacional.

O uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de dívidas pode entrar no pacote do governo, informaram os parlamentares, assim como um prazo maior para as companhias pagarem suas dívidas. Outra medida que pode ser anunciada nesta quinta-feira pela equipe econômica, de acordo com os parlamentares, é a divisão da multa da repatriação com os municípios - que já foi antecipada pelo presidente Michel Temer.

Também presente no encontro com o ministro da Fazenda, o deputado Rogério Rosso (PSD-DF), informou que, em linhas gerais, as medidas giram em torno de financiamento, crédito, produtividade e competitividade. "O ministro deixou claro que serão medidas de alcance imediato", declarou ele, acrescentando que há ações também para estimular a economia dos estados. Rosso, porém, não entrou em detalhes.

O ministro da Fazenda também avaliou nesta quarta-feira que a previsão do governo é de um "crescimento" durante todo ano que vem.

"Um primeiro trimestre relativamente estável, depois crescendo bastante durante o ano, de maneira que comparando o PIB do quarto trimestre de 2017 com o PIB do quarto trimestre de 2016, nossa previsão é de crescimento de 2,8%", afirmou ele.

Na visão do ministro da Fazenda, como a economia brasileira recuou muito neste ano, a recuperação partirá de um "ponto muito baixo" e, por isso, o crescimento do emprego acontecerá com "defasagem", mais para o fim do próximo ano.

"As empresas foram muito afetadas, muitas em recuperação judicial. As empresas e as famílias que ficaram muito endividadas e começaram a diminuir a dívida, mas não a consumir. O total de envididamento está diminuindo, o que é boa noiticia. As famílias estão sendo capazes de pagar a dívida, mas não estão consumido. A demanda demora um pouco mais de tempo para crescer", avaliou ele.