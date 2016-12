15/12/2016 09:00:00 - Polícia



Em dois anos, polícia deu prejuízo de R$ 50 milhões ao tráfico no PI



clique para ampliar

DEPRE prendeu 484 suspeitos de tráfico, entre homens e mulheres e apreendeu 73 armas e 93 veículos





Em dois anos, o prejuízo causado ao tráfico de drogas no Piauí é estimado em R$ 50 milhões. Até o mês de novembro de 2016, a Delegacia Especializada em Repressão ao Entorpecente (Depre) prendeu 484 suspeitos do crime, entre homens e mulheres, apreendeu 73 armas de fogo, 55 motocicletas, 37 carros e um caminhão. O coordenador da Depre, Menandro Pedro, revela que foi solicitado à justiça o sequestro de bens apreendidos em poder de traficantes, como terrenos, fazendas, casas, motos e carros. Somente em dinheiro foi apreendido R$ 1 milhão entre 2015 e 2016. "Só veículos, entre carros e motos, temos mais de 50 a disposição de delegacias no Piauí. Para se ter uma ideia, 99% dos veículos da Depre foram apreendidos com bandidos, e estão sendo usados por nós mediante ordens judiciais. Outros veículos foram doados a entidades terapêuticas. O prejuízo causado aos traficantes, ao longo de dois anos, foi de R$ 50 milhões, entre dinheiro e outros bens", disse o delegado. Além de melhorar a estrutura de delegacias no estado, o coordenador da Depre ressalta que os bens apreendidos com traficantes e que ainda estão em poder da justiça, poderiam ser utilizados também no melhor aparelhamento do serviço de inteligência da Polícia Civil. "Precisamos muito de equipamentos de inteligência sofisticados que auxiliarão às investigações da secretaria de Segurança Pública. Só o dinheiro que apreendemos seria suficiente para construir um novo prédio, ou mesmo reformar o atual", declarou Menandro. O juiz Almir Abib Tajra, da 7ª vara criminal de Teresina, reforça que parte dos veículos já estão à disposição da Polícia Civil e que está sendo avaliado também a questão dos imóveis. O magistrado explica ainda o por quê do dinheiro ainda está em poder da Justiça. "Com relação ao dinheiro, só depois de transitado e julgado, podemos ver a possibilidade de transferir esse dinheiro. É uma possibilidade. A lei em si não autoriza isso, mas há inclusive decisões em varas de outros Estados de se colocar esse dinheiro justamente á disposição da delegacia que trabalha na prevenção de Entorpecente", explica o juiz. Na manhã de ontem (14), policiais da delegacia especializada, secretaria de Segruança Pública, representantes do Ministério Público e da Justiça, acompanharam a incineração de 320 quilos de entorpecentes, sendo 250 de maconha e 70 de cocaína. Em 2016, esta foi a terceira incineração de drogas no Estado totalizando uma tonelada. Ao longo do ano foram instaurados 472 inquéritos policiais, 166 suspeitos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCOs) e foram deferidas 205 medidas cautelares.