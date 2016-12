A Fundação Cepro, em parceira com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (OBGE), divulgou na manhã de ontem o Produto Interno Bruto (PIB) dos 224 municípios do Estado relativo ao ano de 2014. O PIB dos municípios permite avaliar o fluxo de produção nos municípios identificando o Valor Adicionado Total gerado pelos segmentos da agropecuária, indústria e serviços, além dos impostos medidos indiretamente e o PIB per capita.

A cidade de Uruçuí (a 453 km de Teresina) tem o maior PIB per capita do Estado: R$ 45 mil de renda. O valor é maior que o da cidade de São Paulo, por exemplo, que é de R$ 42 mil, e bem maior que a média brasileira, que é R$ 28 mil. A informação foi divulgada na manhã desta quarta-feira (14), pelo IBGE e pela Fundação Cepro, no Palácio do Karnak.

Para o presidente da Fundação Cepro, Antônio José Me-deiros, o resultado de Uruçuí é "excepcional", mas é preciso analisar com cuidado o que mantém a renda tão alta. "Precisamos ver como essa renda se distribui, porque a soja, com alto nível de tecnologia, pode estar produzindo uma renda alta, mas de maneira concentrada", pontua.

A renda per capita do Piauí, divulgada no final de novembro, é de R$ 11.808. A menor renda per capita do Estado, é de Santo Antônio dos Milagres: R$ 4.800. "Mas a distância que devemos considerar não deve ser essa de R$ 4,8 mil para R$ 45 mil. Temos três municípios com renda per capita muito alta, mas depois cai para R$ 17 mil. Por outro lado, chama a atenção o crescimento do PIB nos Cerrados - Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, são municípios que têm uma população menor, 2% do total, mas participam em torno de 4% ou 5% do PIB, tendo como base a agropecuária", avalia o presidente da Cepro.

Antonio Medeiros destaca ainda que o objetivo da divulgação do PIB é, sobretudo, no-rtear a gestão dos novos prefeitos, para que se criem mecanismos para melhorar a participação dos setores produtivos - agropecuária e indústria - e dos Serviços. "Queremos que os municípios não fiquem na dependência só do setor público. Em Santo Antônio dos Milagres, 73% do dinheiro que circula vêm do recurso público - aposentadoria, Bolsa Família, Fundeb, SUS", observa.

Leonardo Passos, diretor do IBGE em Teresina explica que a estes dados são necessários para mapear as necessidades do estado e nortear os investimentos. " Esta parceria entre o IBGE e o estado é de grande relevância,pois as estatísticas são fonte de informação".