Justiça dá fim a "caso Neymar" e multa Barcelona em R$ 20 milhões

Justiça espanhola encerra o "caso Neymar" e multa o Barcelona em R$ 21 milhões





Ao menos um dos casos de delitos fiscais envolvendo o nome de Neymar está resolvido. O Tribunal de Justiça de Barcelona divulgou ontem (14) a sentença definitiva, confirmando o acordo entre o clube Barcelona e a Fiscalia espanhola na época da transferência do jogador do Santos para a Espanha. Na soma de débitos e multas, o Barça pagará um total de ? 6 milhões (cerca de R$21 milhões), levando em consideração algumas atenuantes, como reparação de danos e adoção de medidas para evitar novos delitos, segundo o jornal "Mundo Deportivo". Desde novembro os periódicos espanhóis já davam como certo que a sentença definitiva sairia na primeira quinzena de dezembro. O acordo entre o Barcelona e a Fiscalia espanhola havia sido costurado no início do segundo semestre e, com a sentença, o caso está encerrado. Em outro caso, deflagrado no último mês, a Justiça da Espanha recebeu a acusação formal por parte da DIS contra Neymar, a família do craque e dirigentes de Santos e Barcelona por corrupção. Nela, o fundo de investimento pede que o camisa 10 da Seleção seja condenado a cinco anos de prisão e fique impossibilitado de jogar futebol durante esse período. Já a promotoria do Ministério Público da Espanha requisitou dois anos de prisão e ? 10 milhões (R$ 35,9 milhões) de multa para o atacante brasileiro. Essa ação ainda está em andamento. O fundo de investimento quer uma indenização entre ? 159 e ? 195 milhões (R$ 571 a R$ 700,3 milhões) por conta da transferência do jogador para o futebol espanhol em 2013. Os dirigentes do Barcelona também estão na mira da DIS, que pede oito anos de prisão para o atual presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, e seu antecessor no cargo, Sandro Rosell.