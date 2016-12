A Agência de Desenvolvimento Habitacional (ADH) entregou, em 2016, 764 unidades habitacionais no estado. Sendo 127 casas do Programa Semeando Moradia, 42 casas do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), 518 do Programa Minha Casa Minha Vida Sub 50 (municípios com menos de 50 mil habitantes) e 77 unidades habitacionais do Programa Habitar Servidor, para servidores públicos do Estado.

Para a diretora-geral da ADH, Gilvana Gayoso, esse ano foi muito produtivo, sendo que há uma previsão de entregar mais duas mil moradias no ano de 2017 por meio do programa Sub 50, além de 500 apartamentos via Habitar Servidor e ampliação do Feirão do Servidor, que ainda será lançado nos municípios de Picos, Floriano e Sul do Piauí.

"O ano de 2016 foi marcado pela retomada de muitas obras em vários municípios do estado. Nossa meta era concluir as obras que estavam paradas por todo o Piauí", explica Gilvana Gayoso.

Melhoria Habitacional-A diretora da ADH conta que a outra novidade para o próximo ano é o Programa de Melhoria Habitacional que visa garantir benefício às famílias de baixa renda que desejam fazer reforma, ampliação ou conclusão de suas casas. O programa exige limite da renda familiar no valor de R$ 455 à R$ 5.400.

"Em 2017, será lançado as regras de funcionamento do Programa Melhoria Habitacional que tem por objetivo dar condições, por meio de financiamento, a famílias para investirem na reforma de suas casas. A partir daí, a ADH vai executar o programa em parceria com a Caixa Econômica Federal, que deve liberar financiamentos de até R$ 13 mil por família", declara Gilvana Gayoso.