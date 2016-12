A corrida aos cofres das prefeituras, neste apagar de luzes das atuais administrações, será dificultada se o Tribunal de Contas do Estado aprovar proposta do conselheiro Kennedy Barros, ex-presidente e atual ouvidor-geral do TCE. Ele encaminhou à presidência da Corte uma sugestão de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta do Tribunal com instituições financeiras, como o Banco do Brasil. Através dela, prefeitos e outros gestores públicos municipais ficam proibidos de fazer saques em espécie de dinheiro dos municípios, os chamados saques na "boca do caixa".

Kennedy Barros justifica que têm chegado ao TCE denúncias de que "gestores municipais vêm realizando reiteradamente saques na 'boca do caixa' de recursos da União e dos Estados, repassados aos municípios sob as mais diversas formas (convênios, repasses fundo a fundo, etc)". Ele diz ainda que há denúncias também de transferências desses recursos "de contas específicas para outras contas de titularidade dos Estados e Municípios ('contas de passagem') ou para destinatários não identificados".

Segundo o conselheiro, tais condutas ocasionam a mistura dos recursos da União e dos Estados com verbas de outra origem, tornando impossível saber se foram aplicados nas respectivas finalidades. A manobra dificulta a responsabilização civil e penal de seus causadores e facilita a apropriação/desvio dos valores federais e estaduais.

Com a medida, Kennedy acredita que recursos do Fundeb e do Regime Próprio de Previdência, por exemplo, não poderão ser desviados e utilizados para outros fins. Ele cita como exemplo um Termo de Ajustamento de Conduta assinado entre o Ministério Público Federal e o Banco do Brasil, que veda ou limita diversas transações bancárias de prefeitos e outros gestores em relação a dinheiro com destinação específica - entre elas, a proibição de saques em espécie de recursos destinados a áreas como educação e saúde.

Segundo Kennedy Barros, a medida se insere entre as ações preventivas que o TCE vem adotando para evitar danos ao erário, porque contribui para o controle e fiscalização dos recursos públicos, impede a apropriação ou desvios por meio de saques e facilita a aplicação de penalidades ao gestor, no caso de irregularidades.