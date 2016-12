15/12/2016 09:00:00 - Cidade



Pais lotam livrarias em busca do menor preço



Em busca de economizar na comprar de material escolar, pais fazem comparação de preço





Com a chegada de final do ano, muitos pais já lotam as lojas de material escolar para garantir os melhores produtos por preço baixo antes do mês de janeiro, período em que o comércio deste segmento tem o melhor desempenho em vendas. Para quem já está com as listas de material em mãos, o momento é de pesquisa para comparação de preços. A dona de casa Helena Fernandes é mãe de duas crianças em idade escolar, e todo os anos ela vai em pelo menos três lojas fazer a pesquisa. "Eu comparo, principalmente, o preço de resma de papel, pastas de folha A3 e mochilas, porque a diferença de uma loja para a outra chega a ser gritante, depois em sento em casa e vejo em qual lugar compensa comprar o quê e retorno já sabendo o que devo adquirir", explica. LOJAS PREPARADAS - Em uma loja de artigos escolares, localizadas no Centro da capital, o movimento se intensificou desde o dia 1 de dezembro. Segundo a vendedora Claudete Maria, a maioria dos pais que já está fazendo compras é de crianças que vão iniciar a vida escolar em 2017. "Geralmente, os pais com filhos que vão pro maternal são os que chegam primeiro à loja. Eles têm acesso a lista de material em novembro e aí já compram logo. Já os outros pais, com filhos maiores, deixam para vir mesmo só em janeiro", explica. Claudete conta que as listas para o ano letivo de 2017 estão mais enxutas. "A gente percebeu que as escolas deram uma diminuída na variedade dos produtos e aumentou a quantidade", destaca. Os preços dos produtos variam de acordo com a marca. Os cadernos de 10 matérias, por exemplo, custam desde R$12 até R$40 reais, já as mochilas de desenhos infantis chegam a custar até R$491. FEIRA DE USADOS - A movimentação em torno da Praça do Fripisa, Centro da capital, por contra da venda e troca de livros usados já começou e os comerciantes afirmam que algumas pessoas já estão em busca de preços e condições de pagamento. O valor dos livros comercializados na Feira chega a ser até 70% menor do que o das livrarias. Vendedora de livros há mais de 20 anos, Núbia Veloso conta que o momento é de organizar os materiais, pois ela acredita que na próxima semana o movimento será intensificado. "Tem muita gente que gosta de vir logo no início, quando não está muito cheio e também para conseguir os livros, a gente chegou aqui no final do mês de novembro e já tem pai procurando por preços", comenta. Os comerciantes da Praça são cadastrados pela prefeitura e fazem parte da Associação dos Vendedores de Livros Usados de Teresina. Eles têm direito a um stand instalado no centro da Praça e podem ficar no local por até seis meses. Ao todo, são cerca de 120 comerciantes.