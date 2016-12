A Fundação Cepro divulgou, o Produto Interno Bruto dos Municípios em 2014, numa parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB dos Municípios permite avaliar o fluxo de produção nos 224 municípios piauienses, identificando o Valor Adicionado Total gerado pelos segmentos da Agropecuária, Indústria e Serviços, além dos Impostos medidos indiretamente e o PIB per capita.

O ranking dos cinco maiores PIBs por município, em 2014, apresenta Teresina em primeiro lugar, seguido de Parnaíba, Picos, Uruçuí e Floriano. De 2011 a 2014, as três primeiras posições não se alteram, já os municípios de Floriano e Uruçuí trocaram de posição. A mudança de Uruçuí de 5° para o 4° lugar se dá em função de retração no setor serviços em Floriano e crescimento da indústria e do agronegócio em Uruçuí.

A vice-governadora do Piauí, Margarete Coelho, destacou a rota de desenvolvimento crescente no Sul do Piauí, baseada no agronegócio. "O que demonstram os dados do PIB dos Municípios é que algumas cidades do interior do estado do Piauí já alcançam um PIB que nos coloca numa posição PIB dos Municípios´de desenvolvimento. O que percebemos é que o Piauí começa a crescer também, do interior para a capital, e que Teresina deixa der ser o grande concentrador de riquezas no nosso estado", declarou Margarete.

Teresina soma 47,09% da economia estadual, destaque para o setor de Serviços, com 76,31% na economia municipal. Parnaíba apresenta 4,41% do PIB estadual, destaque ao setor Serviços, com 86,59% na economia municipal. Picos tem 3,22% do PIB estadual, destaque ao setor Serviços com 85,33% na economia municipal. Uruçuí soma 2,53% do PIB estadual, destaque aos setores Serviços e Agropecuária com 37,31% e 33,59%, respectivamente. Floriano, por sua vez, tem 2,42% do PIB estadual, destaque ao setor Serviços com 87,90% da economia municipal.