15/12/2016 09:00:00 - Cidade



Piauí já utiliza prontuário eletrônico do SUS



Francisco Gilásio O sistema de prontuário eletrônico serve para dar celeridade ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS)





Um balanço divulgado na última quarta-feira (14) pelo Ministério da Saúde apontou que 63% dos municípios brasileiros ainda não utilizam o prontuário eletrônico para atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS). Os números revelam que somente 2.060 cidades aderiram ao sistema até o momento - incluindo 140 que se cadastraram nos últimos 60 dias. Segundo a Secretaria de Saúde do Piauí, os 224 municípios do Estado já receberam treinamento sobre o sistema eletrônico do SUS desde o ano de 2013. A di-retora de atenção básica à saúde da Sesapi, Dília Falcão, explica que atualmente é feito o acompanhamento e monitoramento desses municípios. "As últimas cidades receberam treinamento ainda em dezembro de 2014 e o que nós continuamos a fazer é dar o suporte técnico e monitorar. Esse programa é bastante útil, porque deu celeridade no atendimento. Em qualquer unidade de saúde o médico pode ter acesso ao prontuário daquele paciente e assim ficar sabendo de informações detalhadas sobre ele", explica. O prazo de dois meses foi definido pelo Governo Federal para que todos os cerca de 5,5 mil municípios do país imple-mentassem o prontuário eletrônico ou enviassem justificativas. Nesse período, mais de 5,4 mil cidades acessaram o sistema. Pelo menos 151 não se ca-dastraram na plataforma e podem ter os recursos destinados ao custeio dos atendimentos na atenção básica suspensos. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, informou que a pasta realiza uma espécie de busca ativa desses municípios para que todos passem a prestar contas e para que não seja necessária a interrupção do repasse. "Nosso objetivo não é punir ninguém, é obter informação sobre a demanda que o município tem", reforçou. Apesar de o prazo para adesão das cidades ao prontuário eletrônico ter sido encerrado no último sábado (10), o ministro destacou que o sistema permanece aberto para novos cadastros ou para o envio de justificativas e que os números podem mudar até o fim do dia. Ainda de acordo com o balanço apresentado pela pasta, nos últimos 60 dias, 2,4 milhões de brasileiros passaram a ser atendidos no SUS por meio do prontuário eletrônico, totali-zando 57 milhões de pessoas com acesso ao serviço. O número representa 28,5% de toda a população. Segundo o ministério, as justificativas registradas pelos municípios para a não implantação do prontuário eletrônico foram: insuficiência de equipamentos (84,9%), conectividade (73,9%), baixa qualificação no uso do prontuário (75%) e falta de apoio na área de tecnologia da informática (67,9%). Atualmente, 76% das unidades básicas de saúde ainda registram o histórico do paciente em papel, apesar de dados do Ministério das Comunicações apontarem que todas as cidades do país contam com ponto de internet banda larga.