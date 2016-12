16/12/2016 09:00:00 - Esporte Nacional



Último sobrevivente de tragédia, zagueiro Neto retorna ao Brasil



AVIÃO foi preparado para levar o zagueiro Neto, último sobrevivente de tragédia que estava internado na Colômbia





O zagueiro Neto, último brasileiro sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense que estava internado na Colômbia, embarcou na tarde de ontem (15) no aeroporto de Rio Negro, na Colômbia, e já está em Chapecó, onde deve terminar seu processo de recuperação. Diferente da previsão inicial feita pelo médico Edson Stakonski, o defensor não viajou em um avião da Força Aérea Brasileira. Ele foi levado até a cidade catarinense por uma aeronave com estrutura de UTI, de uma operada de saúde parceira da CBF. Último a ser resgatado no acidente aéreo que deixou 71 mortos, entre eles 19 jogadores da Chapecoense, Neto apresentou uma recuperação surpreendente para os médicos. Encontrado pelas equipes de resgate quando já se noticiava que não haviam mais sobreviventes, o zagueiro era o que apresentava o quadro mais grave. Neto foi o último sobrevivente a ser resgatado após a queda da aeronave, dia 29 de novembro. Com quadro de saúde bastante delicado, ele apresentou uma evolução considerada fantástica pelos médicos e na quarta-feira, véspera da transferência, deixou um leito semi-intensivo para ocupar um quarto. A ansiedade da dona Valéria Zampier, mãe do zagueiro Neto, pelo reencontro com o filho terminou ainda na noite de ontem. Dona Valéria, que mora no Rio de Janeiro, pegou vôo até Chapecó para rever o filho. O sentimento que ela relatou foi apenas de alívio e gratidão. "Estou muito aliviada e agradecida a Deus e ao mundo por tantas orações. Não esperava tanto (apoio e preces). Isso mostra que Deus existe e que o mundo precisa de mais amor. Nós somos luz e precisamos nos amar mais", contou. Além o zagueiro, outros três brasileiros sobreviveram ao acidente (além de dois tripulantes): o jornalista Rafael Henzel e os jogadores Alan Rushel e Jackson Follmann. O jornalista Henzel e Ruschel estão internados em Chapecó. Follmann está em São Paulo, onde passou por cirurgia, e deve ser transferido para a cidade catarinense até sábado.