De acordo com a meteoro-logista Sônia Feitosa, as chuvas que caíram em Teresina nos últimos dias já representam o início da temporada de chuvas no Estado. Apesar de mais fracas do que nos anos passados, as precipitações já devem começar a resultar em uma diminuição das temperaturas.

Segundo Sônia, "acontece nesta época, mês de dezembro, a formação das zonas de convergência, que contribuem para um maior índice de precipitações. A tendência é que as chuvas fiquem mais frequentes nas próximas semanas. Já era para estar chovendo muito mais, principalmente, no Sul do Piauí", pontua.

A meteorologista reforça que, apesar de todas as previsões apontarem para índices de chuvas abaixo da média, essa realidade pode mudar. "É um movimento gradativo que pode ir se modificando e alterando os índices de chuva no Piauí e em outros locais do Brasil", explica.

Até o próximo mês de fevereiro, as chuvas devem aparecer. Basicamente, duas zonas de convergência (locais de interação entre ventos) influenciam diretamente o regime de chuvas no Estado do Piauí. A primeira é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, responsável pelas chuvas no sul do estado, que, por ser mais intensa, gera um volume maior de chuvas nessa região. "É uma faixa de umidade bem densa, que passa bem perto do Piauí, e ocasiona as chuvas na região Sul do estado", explica Sônia Feitosa.

Já na região Centro-Norte do Piauí, o regime de chuvas sofre interferência da Zona de Convergência Intertropical, que nos próximos meses vai sofrer influência do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, diminuindo a quantidade de chuvas.

"Para a região Norte do Piauí, o sistema é o da Zona de Convergência Intertropical. Ela está demorando mais, por conta do aquecimento das águas do atlântico norte. As nuvens ficam onde há mais aquecimento, é como se o calor aprisionasse as nuvens", pontua Sônia Feitosa, ao apontar as causas para índices de chuva abaixo da média.