Um dos primeiros a correr para a briga pela divisão dos recursos da repatriação, o governador Wellington Dias também sai na frente para o cumprimento do acerto feito com o governo Michel Temer para pôr a mão naquela dinheirama extra. Ele já encaminhou à Assembleia Legislativa o seu pacote fiscal limitando as despesas do Estado por dez anos.

A mensagem do governador com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui um novo Regime Fiscal no Estado foi lida ontem em plenário. As regras são semelhantes às promulgadas ontem pelo Congresso Nacional, na PEC 55. Uma das diferenças é que o novo Regime Fiscal do Piauí deve vigorar por 10 anos - de 2017 a 2026 - e não por 20 anos.

A proposta do novo Regime Fiscal, ou a "PEC do Teto do Piauí", estabelece limites individualizados para as despesas primárias correntes, deduzidas das despesas com inativos e pensionistas dos Poderes Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do Ministério Público do Estado (MPE) e da Defensoria Pública do Estado.

A proposta de Wellington Dias limita os gastos do Estado ao maior valor entre dois pontos: 1) as despesas do exercício anterior, corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do ano anterior;

2) as despesas do exercício anterior acrescidas de 90% do crescimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do ano anterior.

O projeto proíbe a abertura de crédito suplementar ou especial que amplie o montante total autorizado para as despesas. E autoriza ainda o governador a propor um novo regime a partir de 2021, se a conjuntura assim o indicar.

O governador lembra que o Piauí já vinha passando por um processo de ajuste fiscal e destaca que o cenário para os próximos anos é preocupante, visto que a economia está reagindo de forma mais lenta que o esperado.

O pacote de ajuste fiscal dos estados foi uma das exigências do governo federal para liberar sem maior burocracia os recursos da repatriação para os governadores. Só o Piauí está recebendo mais de R$ 300 milhões extras. A primeira parcela de R$ 170 milhões já foi liberada. A segunda, de R$ 173 milhões, sai no próximo dia 20.