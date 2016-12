Seis suplentes de vereador serão convocados pela Câmara Municipal para assumir os mandatos no lugar dos titulares que se afastarão para atender a convite do prefeito reeleito Firmino Filho (PSDB), para assumir secretarias e órgãos do primeiro escalão da Prefeitura de Teresina, na gestão que se inicia em 1º de janeiro. A formação da equipe foi concluída na última segunda-feira e já na terça-feira o prefeito fez a primeira reunião com todo o secretariado.

Dos vereadores eleitos foram chamados Samuel Silveira (PSDB), para a Secretaria do Trabalho e Ação Comunitária (Semtcas); Aloísio Sampaio-(PP), para Desenvolvimento Econômico (Semdec); e Ricar-do Bandeira (PSL), para a Economia Solidária (Semest). Levi-no de Jesus (PRB) vai para a Eturb (Empresa Teresinense de Urbanismo); e os novatos Evandro Hidd (PRP) e Zé Filho (PTdoB) vão para a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Leste (SDU Leste) e Secretaria da Juventude, respectivamente.

Nas vagas deixadas por eles assumirão os suplentes Marcos Monteiro (PRTB), que teve 5.017 votos; R. Silva (PP), 4.369 votos; Inácio Carvalho (PP), 4.369 votos; Teresinha Medeiros (PSL), 4.273 votos; Pedro Fernandes (PRP), 3.505 votos; e Nilson Cavalcante (PTdoB), que saiu das urnas em outubro com 1.802 votos. Nilson Cavalcante, que foi vereador de Teresina na década de 1980, foi o mais beneficiado, dentre os suplentes convocados, pelo voto de legenda.

Último suplente convocado, ele teve 43 votos a mais do que o último vereador eleito, Fábio Dourado, do PEN, que entrou nas vagas dos 29 titulares com 1.759 votos, votação quase dez vezes menor do que a do vereador eleito mais votado, Jeová Alencar (PSDB), com 10.194 votos. Dos suplentes convocados, apenas Marcos Monteiro não tem experiência legislativa. Teresinha Medeiros foi eleita em 2012 e estava no exercício do mandato, mas não conseguiu se reeleger. Volta agora na condição de suplente convocada.

R. Silva e Inácio Carvalho eram suplentes e estavam no exercício do mandato. Os dois já tinham atuado como vereadores titulares em mandatos anteriores à legislatura que começou em janeiro de 2013. Pedro Fernandes também ficara como suplente nas eleições de 2012 e foi convocado em 2014, quando passou nove meses no mandato. Zelador e líder comunitário, é seguramente o de origem mais humilde dentre todos os futuros vereadores de Teresina.