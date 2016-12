16/12/2016 09:00:00 - Política



PEC limita gastos do Estado por dez anos

Secretário Rafael Fonteles, da Fazenda: projeto atrela aumento de gastos à receita corrente líquida do Estado.





O governador Wellington Dias (PT) encaminhou proposta à Assembleia Legislativa alterando a Constituição Estadual para instituir um limite pa-ra os gastos públicos pelos próximos 10 anos, à semelhança da PEC 55, aprovada esta semana no Senado. De acordo com o secretário da Fa-zenda, Rafael Fonteles, o projeto pretende impedir a geração de despesas sem a correspondente receita. Ele negou, porém, que seja igual ao do Governo Temer que congela as despesas primárias por 20 anos. A diferença fundamental, segundo ele, é que os investimentos não serão atingidos e o índice de correção dos gastos será feito de acordo com a variação da receita corrente líquida e não pelo IPCA.